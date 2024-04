Pattinaggio artistico a rotelle: le prime informazioni sui Campionati Italiani 2024

Arrivano le prime, importanti, informazioni sui Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che si svolgerà nuovamente nel cuore della Val Camonica, a Ponte di Legno, dal 29 giugno al 13 luglio.

La competizione, quest’anno più che mai, avrà un sapore speciale. In un calendario abbastanza concentrato infatti i migliori atleti del movimento si daranno battaglia non solo per il titolo, ma anche per raggiungere il sogno World Skate Games, in scena a Rimini dall’8 al 21 settembre.

Tanti gli spunti d’interesse, tra cui spicca il ridisegno gerarchico della categoria Senior individuale femminile con tante pattinatrici motivate a fare bene (comprese nuove entrate Junior di alto profilo), le condizioni di forma del reparto maschile e la solita, imperdibile, battaglia delle coppie, della danza e della solo dance, due specialità tornate a far parte della manifestazione principale dopo la parentesi della scorsa stagione, quando è stato creata una gara a parte a Piancavallo.

Stando al programma, ancora provvisorio, le categorie Junior e Senior (specialità libero) debutteranno il 29 giugno con gli short program. Il 3 luglio sarà invece il momento delle coppie d’artistico e della Solo Dance Senior. Le coppie di danza debutteranno poi il 7 luglio, mentre l’inline come da tradizione chiuderà l’evento. Il quadro definitivo verrà comunicato solo nelle prossime settimane, alla fine della fase regionale.