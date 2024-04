Pattinaggio artistico a rotelle, AIS Trieste 2024: i convocati dell’Italia. Liberatore ed Esposito-Rossi guidano la spedizione

Comincia a prendere forma il primo evento internazionale della stagione 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Oggi, lunedì 8 aprile, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni valide per la seconda tappa dell’Artistic International Skating Series di pattinaggio artistico a rotelle, in programma ad Opicina (Trieste) dal 17 al 26 maggio 2024.

Come previsto da programma, sulla pista friulana si alterneranno tutte le categorie, da quelle giovanili alla selettive, per le cinque principali specialità (libero, coppie d’artistico, coppie di danza, solo dance). L’occasione sarà propizia non solo per valutare lo stato di forma degli azzurri in quello che si rivelerà un vero tour de force che culminerà con i World Skate Games, ma anche per analizzare i primi feedback delle giurie, fondamentali per gli eventi più importanti.

In campo Senior i riflettori saranno puntati su Alessandro Liberatore, il quale prenderà parte all’evento insieme a Marco Giustino, Alex Chimetto e Marco Fabio Topazio. Grande curiosità poi in ambito femminile, dove Micol Zangoli cercherà di fare subito la voce grossa insieme a Sara Franceschini, Federica Pizzingrili e Giada Romiti.

Fuochi d’artificio poi nelle coppie con i detentori del titolo iridato Alice Esposito-Federico Rossi, seguiti da Micol Mills-Tommaso Cortini e da Caterina Locuratolo-Jacopo Russo. Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi saranno invece il team da battere nella danza, prova in cui sono attesi anche Caterina Artoni-Raoul Allegranti, Martina Nuti-Nicholas Masiero ed Ilaria Golluscio-Samuele Stasi.

Prevista poi una sfida ad altissimo livello nella solo dance femminile, complice la partecipazione di Roberta Sasso, Asya Sofia Testoni, Caterina Artoni e Sara Mazzini. Banco di prova importante infine per Alberto Maffei, Andrea Loguercio, Giorgio Casella e Raoul Allegranti.

ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES TRIESTE: I CONVOCATI DELL’ITALIA (CATEGORIA SENIOR)

SENIOR MASCHILE

Liberatore Alessandro –183 ASD Pol. Pontevecchio (BO)

Giustino Marco Giuseppe – 3383 ASD Cassandra Bari

Chimetto Alex – 112 Pol. Dil. Spinea Patt.

Topazio Marco Fabio – 442 Starlight Sport Club

SENIOR FEMMINILE

Zangoli Micol – 1142 ASD Pol. Rinascita Sport Life (RN)

Franceschini Sara – 2473 La Spezia Roller

Pizzingrilli Federica – 2308 Fonte Eur Roma

Romiti Giada – 1924 Pattino Club La Spezia

COPPIE ARTISTICO

Rossi Federico/Esposito Alice 1392 /1142 – Pol. Funo/Rinascita Sport Life

Cortini Tommaso/Millis Micol1142/782 – Rinascita Sport Life/Pol. Orizon

Russo Jacopo/Locuratolo Caterina 183/1142 – Pol. Pontevecchio/Rinascita Sport Life

COPPIE DANZA

Altieri Degrassi Gherardo/Sasso Roberta 167/264 – A.R. Finc. ASD (GO)/Invicta Skate ASD

Allegranti Raoul/Artoni Caterina 782 – A.S.D. Polisportiva Orizon (BO)

Masiero Nicholas/Nuti Martina 112/3728 – P.D. Spinea/ASD Primavera dello Sport

Stasi Samuele/Golluscio Ilaria 782 – Pol. Orizon ASD

SOLO DANCE

Maffei Alberto – 171 ASD Pattinaggio Art. Pordenone

Loguercio Andrea – 3889 ASD Patt. Art. Romano

Casella Giorgio – 2438 ASD Skating Club Don Bosco

Allegranti Raoul – 782 ASD P. Orizon

Testoni Asya Sofia – 831 U.P. Calderara ASD

Sasso Roberta – 264 Invicta Skate ASD

Artoni Caterina – 782 ASD P. Orizon

Mazzini Sara – 588 C.S.C. Roncadelle ASD