Paolini-Garcia, orario WTA Madrid 2024: programma, tv, streaming

Terzo turno di fuoco per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid. Per la numero 1 d’Italia, infatti, arriva il confronto con la francese Caroline Garcia, che riscuote una certa importanza per il momento vissuto da entrambe le giocatrici.

La toscana, infatti, sta indubitabilmente vivendo la stagione migliore della propria carriera e non è impensabile credere che possa dare l’assalto alla top ten in tempi nemmeno troppo lontani. Dall’altra parte, però, di segnali di ripresa la classe ’93 di Saint-Germain-en-Laye, che ha anche dalla sua parte un’altra cosa: il conto dei precedenti. Questo, infatti, dice 5-1 a suo favore, anche se le ultime due sfide sono state lottate (e una l’ha vinta l’azzurra, a Guangzhou nello scorso finale di anno).

Il match di 3° turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia si giocherà domani come quarto match sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-GARCIA, WTA MADRID 2024

CANCHA ARANTXA SANCHEZ

Ore 11:00 Griekspoor (NED) [24]-Rune (DEN) [11] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 13:00 Pavlyuchenkova [20]-Kasatkina [10] – 3° turno WTA

A seguire Vondrousova (CZE) [7]-Andreeva – 3° turno WTA

A seguire Paolini (ITA) [12]-Garcia (FRA) [21] – 3° turno WTA – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Paul (USA) [15]-F. Cerundolo (ARG) [21] – 3° turno ATP

PROGRAMMA PAOLINI-GARCIA, WTA MADRID 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport