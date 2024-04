Pallanuoto, Serie A1 2024: l’Ortigia batte 9-8 il Savona nell’anticipo della sesta giornata

Anticipo della sesta giornata del Round Scudetto della Serie A1 di pallanuoto maschile. L’Ortigia batte di misura l’RN Savona per 9-8 sfruttando il solito scatenato Cassia che sigla una tripletta.

Colpaccio per la compagine siciliana che resta in pienissima corsa per la qualificazione alle finali con il quarto posto in graduatoria.

CC ORTIGIA 1928-RN SAVONA 9-8

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, L. Giribaldi, G. La Rosa, S. Di Luciano 1, L. Cupido, A. Bitadze, A. Carnesecchi 2, A. Condemi 1, Y. Inaba 2, F. Ferrero, C. Napolitano, G. Calabresi, A. Diliberto. All. Piccardo

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev, P. Figlioli 1, M. Vavic 2, V. Rizzo 1, T. Cora, L. Bruni 1, E. Campopiano 1, M. Guidi, B. Durdic, B. Erdelyi 2, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini

Arbitri: Severo e Ricciotti

Note

Parziali: 1-1 1-2 3-4 4-1 Usciti per limite di falli Cora (S) e Ferrero (O) nel terzo tempo e Giribaldi (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 6/13 + un rigore e Savona 4/10 + 2 rigori. Tempesti (O) para un rigore a Rizzo nel secondo tempo. Ferrero (O) fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo. Espulso per proteste il tecnico Piccardo (O) nel terzo tempo. Spettatori 300 circa