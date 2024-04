Pallanuoto, nell’ultima giornata del Round Retrocessione si decidono salvezza diretta e griglia play-out

Se da una parte il Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile non ha più nulla da dire, con piazzamenti ed accoppiamenti per i play-off già decisi, dall’altro il Round Retrocessione emetterà nell’ultima giornata i verdetti più importanti.

Il Camogli è da tempo retrocesso, ma l’ultima giornata è di vitale importanza per le altre cinque squadre impegnate nel Round Retrocessione: sfida a distanza per la salvezza diretta tra Posillipo e Nuoto Roma: i campani hanno due punti di vantaggio, ma in caso di arrivo a pari punti saranno i capitolini a festeggiare.

Le velleità di salvezza delle due squadre appena citate andranno a cozzare con la voglia di una miglior posizione nella griglia dei play-out di Catania e Salerno, in lotta per avere il vantaggio di giocare in casa l’eventuale bella delle semifinali, mentre la Roma Vis Nova deve vincere col Camogli per sperare di evitare il penultimo posto.

Nei play-off scudetto, che metteranno in palio, oltre al titolo italiano, anche un posto ai preliminari di Champions League per la terza classificata ed un posto in Euro Cup per la quarta, le semifinali saranno Pro Recco-Ortigia e Savona-Brescia.

Definito anche il quadro dei play-off per il 5° posto, che metteranno in palio un posto nell’Euro Cup 2024-2025: nelle semifinali il Telimar Palermo affronterà il Genova Quinto, mentre la Pallanuoto Trieste sfiderà il De Akker Team.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2023-2024

ROUND SCUDETTO

Programma

7^ Giornata – sabato 20 aprile 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE Palermo – Piscina Comunale Olimpica

15:00 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAISport

15:00 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Riposa: AN BRESCIA

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 54

2 R.N. SAVONA 46

3 AN BRESCIA* 43

4 C.C. ORTIGIA 1928 36

5 TELIMAR 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM 17

* = una partita in più

ROUND RETROCESSIONE

Programma

7^ Giornata – sabato 20 aprile 2024

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – SPAZIO R.N. CAMOGLI Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “Roghi”

16:30 C.N. POSILLIPO – NUOTO CATANIA Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

16:30 CHECK-UP R.N. SALERNO – ASTRA NUOTO ROMA Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

Riposa: IREN GENOVA QUINTO

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO* 29

2 C.N. POSILLIPO 23

3 ASTRA NUOTO ROMA 21

4 NUOTO CATANIA 19

5 CHECK-UP R.N. SALERNO 16

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in più