Pallanuoto femminile, SIS Roma e Trieste vincono nei posticipi del terzultimo turno di Serie A1

Sono andati in scena quest’oggi i due posticipi del terzultimo turno della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: la SIS Roma, bissando il successo centrato nella finale della Coppa Italia, ha battuto ancora la Plebiscito Padova, fresca di vittoria in Euro Cup, per 8-5, mentre la Pallanuoto Trieste è passata in casa del Bogliasco per 9-13.

In classifica capitoline e giuliane restano appaiate al terzo posto e si portano a -3 dalle patavine, ma, soprattutto, staccano il Rapallo, ora a -3 dalla coppia appena citata, con le liguri che al momento sarebbero fuori dalle semifinali play-off. Nulla cambia in coda, con il Bogliasco che resta sesto ed al momento incontrerebbe nelle semifinali play-out la penultima classificata.

TABELLINI

NETAFIM BOGLIASCO 1951-PN TRIESTE 9-13

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 1, V. Santoro, A. Mauceri, G. Millo 2, K. Cutler 2, R. Rogondino 1, C. Paganuzzi 1, L. Nesti 1, M. Carpaneto, D. Spampinato, G. De Capitani, M. Paganello 1. All. Sinatra.

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March 3, S. Cordovani 1, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 2, A. Gragnolati 3, J. Vukovic 2, I. Riccioli 1, G. Zizza, R. Apollonio, A. Zoch. All. P. Zizza.

Arbitri: Romolini e Fusco.

Note – Parziali: 1-5, 3-3, 2-2, 3-3. Superiorità numeriche: Bogliasco 4/10 + 2 rigori e Trieste 5/7 + un rigore. Nessuna è uscita per limite di falli. Spettatori 100 circa.

SIS ROMA-CS PLEBISCITO PADOVA 8-5

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa 2, C. Ranalli 2, F. Troncanetti, D. Picozzi, L. Di Claudio, C. Nardini, S. Centanni 1, A. Cocchiere 3, S. Carosi, O. Sesena, L. Papi. All. Capanna.

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’, M. Schaap 3, E. Queirolo, A. Casson, A. Millo 1, A. Yaacobi 1, Y. Al Masri, C. Meggiato, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, S. Proietti. All. Posterivo.

Arbitri: Ercoli e Carmignani.

Note – Parziali: 2-1, 2-1, 2-1, 2-2. Nel quarto tempo, al minuto 0’49” ammonito per proteste il tecnico del Padova Stefano Posterivo e nell’ultimo minuto espulso per proteste il direttore sportivo della SIS Roma Gabriele Giustolisi. Nessuna è uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Roma 4/7 e Padova 1/8 + un rigore realizzato da Schaap nel primo tempo. Spettatori 100 circa.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON – GIRONE DI RITORNO

7^ Giornata – mercoledì 17 aprile 2024

14:30 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – PALLANUOTO TRIESTE 9-13

19:00 S.I.S. ROMA – C.S. PLEBISCITO PD 8-5

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 45

C.S. PLEBISCITO PD 39

S.I.S. ROMA 36

PALLANUOTO TRIESTE 36

RAPALLO PALLANUOTO 33

NETAFIM BOGLIASCO 1951 14

BRIZZ NUOTO 13

COSENZA PALLANUOTO 9

COMO NUOTO RECOARO 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 5