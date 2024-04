Pallanuoto, il Galatasaray vince la Challenger Cup: Kranj battuto anche nella finale di ritorno

La Challenger Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile viene vinta dai turchi del Galatasaray, che nella finale di ritorno superano in trasferta gli sloveni del Kranj per 19-13 dopo aver già vinto all’andata in Turchia per 14-6: gli anatolici si fregiano così del terzo trofeo continentale per squadre di club.

FINALE CHALLENGER CUP 2023-2024 PALLANUOTO MASCHILE

Andata: 06/04 Istanbul (Turchia) GALATASARAY SK – AVK TRIGLAV KRANJ 14-6

Ritorno: 27/04 Kranj (Slovenia) AVK TRIGLAV KRANJ – GALATASARAY SK 13-19

Punteggio aggregato: AVK TRIGLAV KRANJ – GALATASARAY SK 19-33

In grassetto la vincitrice della Challenger Cup 2023-2024.