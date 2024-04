Volley, Civitanova batte Verona e si qualifica alla Challenge Cup. La Lube resta in Europa con un guizzo d’orgoglio

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (23-25: 25-18; 26-24; 25-22) nella finale per il quinto posto della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta in trasferta nell’atto conclusivo in partita secca che metteva in palio non soltanto il piazzamento, ma soprattutto la qualificazione alla prossima Challenge Cup, ovvero la terza competizione continentale per importanza.

I cucineri giocheranno così in Europa anche nella prossima stagione, riuscendo a mettere una pezza in fondo a un’annata agonistica molto deludente (eliminazione ai quarti di finale dei playoff scudetto contro Monza e netta sconfitta in semifinale di Champions League contro Trento).

I biancorossi si sono imposti in rimonta grazie ai guizzi dell’opposto Adis Lagumdzija (21 punti, 3 muri) e dello schiacciatore Marlon Yant Herrera (24 punti, 6 ace) sotto la regia di Luciano De Cecco. In doppia cifra anche il martello Mattia Bottolo (13) e il centrale Barthelemy Chinenyeze (10), affiancato in reparto da Simone Anzani (9 punti, 5 muri). Ai padroni di casa non sono bastati gli attaccanti Noumory Keita (19), Amin Esmaeilnezhad (18) e Donovan Dzavoronok (12).