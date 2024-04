Pallanuoto, il Galatasaray ipoteca la Challenger Cup: Kranj battuto 14-6 nella finale d’andata

La Challenger Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile viene ipotecata dai turchi del Galatasaray, che nella finale d’andata, giocata in casa ad Istanbul, superano gli sloveni del Kranj per 14-6. Gli anatolici, per conquistare il terzo trofeo continentale per squadre di club, potranno anche permettersi di perdere con sette gol di scarto al ritorno in Slovenia sabato 27 aprile.

FINALE CHALLENGER CUP 2023-2024 PALLANUOTO MASCHILE

Andata: 06/04 Istanbul (Turchia) GALATASARAY SK – AVK TRIGLAV KRANJ 14-6

Ritorno: 27/04 Kranj (Slovenia) AVK TRIGLAV KRANJ – GALATASARAY SK