Pallanuoto, definiti i quarti di finale maschili ed i gironi della Final Six femminile di Challenger Cup

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale del torneo maschile ed i gironi della Final Six femminile della Challenger Cup 2023-2024 di pallanuoto: gli uomini proseguiranno con gli scontri andata-ritorno fino all’ultimo atto, mentre le donne giocheranno la manifestazione a sei in sede unica da definire.

Nel tabellone maschile l’andata dei quarti si giocherà il 25 novembre, mentre il ritorno è in programma il 9 dicembre, mentre nella competizione femminile dopo i gironi all’italiana, le prime classificate giocheranno per il titolo, invece le seconde giocheranno per il 3° posto.

TABELLONI

Challenger Cup maschile

Quarti di finale

(Andata: 25 novembre – Ritorno: 9 dicembre)

QF1: Royal Dauphins Mouscronnois (BEL) – EVK Zaibas (LTU)

QF2: Valletta (MLT) – Galatasaray SK (TUR)

QF3: Triglav Kranj (SLO) – Carouge Natation (FRA)

QF4: KVP Novaky (SVK) – SC Kreuzlingen (SUI)

(Semifinali: vincenti QF1 v QF2 e QF3 v QF4)

Challenger Cup femminile

Final Six

24-26 novembre

Gruppo A: VK Jadran Split (CRO), ZAVK Mladost (CRO), Izmir Buyuksehir (TUR).

Gruppo B: ZVK Crvena Zvenda (SRB), Clube Fluvial Portuense (POR), Sport Lisboa E Benfica (POR).

(Dopo i gironi all’italiana, le prime classificate giocheranno per il titolo, le seconde giocheranno per il 3° posto)

Foto: LM/LPS/Maria Angela Cinardo