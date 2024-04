Basket, Chemnitz più vicina all’Europe Cup: 85-74 sul Bahcesehir

I Niners Chemnitz conquistano il primo atto della finale di FIBA Europe Cup. La squadra tedesca si aggiudica la finale di andata della competizione continentale battendo per 85-74 il Bahcesehir College, mettendosi così in buona posizione per la partita di ritorno che si svolgerà in Turchia fra sette giorni.

Inizio equilibrato, con le due squadre in parità a quota 10 dopo quattro minuti, arriva il primo strappo da parte di Chamnitz con un break di 7-1 con la tripla di Uguak a dare il la. I turchi tornano sotto con la tripla di Boutelle per il 19-16, ma la tripla di Van Beck permette ai padroni di casa di fuggire nuovamente, toccando il 29-18 al 10′ grazie a tre liberi di Kajami-Keane.

Il secondo quarto vede i tedeschi comandare tranquillamente in lungo e in largo, toccando in avvio il +16, Bahcesehir però prova a rientrare con un parziale di 9-2 puntellato da un appoggio di Tony Taylor, ma i padroni di casa riallungano fino al 50-36 dell’intervallo lungo. Chemnitz va in gestione nel terzo parziale, anche troppo, e Axel Bouteille trascina gli ospiti fino al 63-56 del 29′, ma i tedeschi trovano poi la forza di riallungare toccando in un paio di occasioni il +16 prima dell’85-74 finale.

Cinque uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con DeAndre Lansdowne miglior realizzatore con 16 punti, 7 rimbalzi e 8 assist; a poco vale la prova da 25 e 9 rimbalzi di Axel Bouteille per i turchi, coadiuvato dal 14+10 di Tyler Cavanagh.