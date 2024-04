Pallanuoto femminile, la Plebiscito Padova vince l’Euro Cup! Trieste battuta a domicilio per 10-8 in finale

La Plebiscito Padova vince il derby italiano e fa festa in casa della Pallanuoto Trieste nell’ultimo atto della Final Four dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile: le patavine espugnano per 10-8 il fortino delle giuliane ed alzano al cielo la coppa che vale il titolo della seconda competizione continentale per squadre di club. Terzo posto per le neerlandesi del De Zaan, che superano per 15-8 le magiare del Vasutas.

Nel primo quarto arriva subito il break della Plebiscito, che con le reti di Yaacobi e Casson si porta sul 2-0, ma Trieste replica con Cergol e Gragnolati per il 2-2. Nella seconda frazione continua il botta e risposta, con le patavine due volte in vantaggio con Meggiato e Millo e due volte raggiunte dalle triestine con Colletta e Cordovani per il 4-4 con cui si arriva a metà gara.

Il terzo periodo spacca la partita: Meggiato, Yaacobi e Schaap firmano il break di 3-0 che porta lo score sul 7-4, dopo quasi otto minuti di digiuno va in gol Trieste con Zizza, ma Bacelle griffa il nuovo +3 delle venete sull’8-5. Nell’ultimo quarto Gragnolati accorcia su rigore, e poi si ripete a metà frazione ancora dai 5 metri per il 7-8. Millo in superiorità firma il 9-7, ma Cordovani segna l’8-9. A chiudere i conti è Yaacobi a 24″ dal termine col gol del 10-8.

FINAL FOUR EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2023-2024

Semifinali

13 aprile ore 17:30 Trieste (Italia) Semifinale 2 PALLANUOTO TRIESTE – ZV DE ZAAN 10-8

13 aprile ore 19:30 Trieste (Italia) Semifinale 1 PLEBISCITO PADOVA – BVSC-ZUGLO 15-10

Finali

14 aprile ore 15:30 Trieste (Italia) Finale 3° posto BVSC-ZUGLO – ZV DE ZAAN 8-15

14 aprile ore 17:30 Trieste (Italia) Finale 1° posto PLEBISCITO PADOVA – PALLANUOTO TRIESTE 10-8