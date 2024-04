Rugby femminile: l’Inghilterra passeggia sull’Irlanda

Si è conclusa la prima sfida della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e a Twickenham sono scese in campo le dominatrici del torneo, l’Inghilterra, e l’Irlanda, con le ospiti a caccia di punti per confermare il terzo posto in classifica. Ecco come è andata.

Servono sei minuti alle inglesi per sbloccare il risultato e lo fanno con Abby Dow che porta in vantaggio le padrone di casa. Passano tre minuti ed è Natasha Hunt a raddoppiare in un avvio totalmente dominato dalle inglesi che vanno sul 12-0. Non sa reagire l’Irlanda e passano altri 3 minuti e al 12’ arriva già la terza meta delle padrone di casa, questa volta con Megan Jones per il 19-0. E prima della fine del primo quarto arriva anche il bonus, con Zoe Aldcroft che firma il 26-0.

Match virtualmente già chiuso e Irlanda che ha una piccola, minima, fiammata al 23’, quando dalla piazzola Dannah O’Brien riesce a trovare almeno i primi punti. Ma passano 4 minuti e l’Inghilterra colpisce ancora, con Ellie Kildunne che va fino in fondo. E prima dell’intervallo c’è spazio per Abby Dow per concedersi il bis personale e punteggio che va sul 38-3.

Ripresa che, così, ha ben poco da dire dal punto di vista agonistico. Così per le statistiche vanno segnalate le mete di Jess Breach(43′), Sadia Kabeya(48’), Megan Jones(57’), quella di punizione per l’Irlanda, di Abby Dow(63’), Ellie Kildunne(68’), Jess Breach(72′), Ellie Kildunne(74′) e Maddie Feaunati(76′) per l’88-10 finale. Inghilterra che cosi resta a punteggio pieno a 20 punti e ora affronterà la Francia nell’ultimo turno nella sfida decisiva.