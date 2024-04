Pallanuoto, la finale di Coppa Italia sarà Brescia-Pro Recco. Ortigia e Savona si arrendono in semifinale

Sarà Brescia-Pro Recco la finale della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto: nella Final Eight in corso alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, in semifinale i lombardi hanno superato di misura l’Ortigia, sconfitta 10-9, mentre i campioni d’Italia e d’Europa hanno regolato nel derby ligure la Rari Nantes Savona per 18-12.

Disputate anche le semifinali del tabellone di consolazione per le squadre eliminate ieri ai quarti: a contendersi il quinto posto saranno i padroni di casa del Quinto, vittoriosi sulla Pallanuoto Trieste per 12-10, ed il Posillipo, che fa proprio il derby campano col Salerno per 13-10.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2023-2024 PALLANUOTO

Semifinali – Sabato 13 aprile 2024

Semifinale 1 – 5°/8° posto 13:45 C.N. POSILLIPO – CHECK-UP R.N. SALERNO 13-10

Semifinale 2 – 5°/8° posto 15:45 PALLANUOTO TRIESTE – IREN GENOVA QUINTO 10-12

Semifinale 4 – 1°/4° posto 17:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 18-12

Semifinale 3 – 1°/4° posto 19:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 10-9

Finali – Domenica 14 aprile 2024

Finale 7°/8° posto 09:45 CHECK-UP R.N. SALERNO – PALLANUOTO TRIESTE

Finale 5°/6° posto 11:45 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO

Finale 3°/4° posto 13:45 C.C. ORTIGIA 1928 – R.N. SAVONA

Finale 1°/2° posto 15:45 AN BRESCIA – PRO RECCO N e PN