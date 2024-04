Pallanuoto, diramato il calendario di play-off e play-out della Serie A1. Scudetto assegnato entro il 29 maggio

Parte ufficialmente la post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: ufficializzati programma ed orari delle semifinali play-off e play-out del massimo campionato italiano. Le semifinali si disputeranno l’1 e l’8 maggio con eventuale bella di spareggio l’11, mentre le finali che sanciranno gli ultimi verdetti stagionale andranno in scena il 22 ed il 25 maggio, con eventuale bella il 29.

Nei play-off scudetto, che metteranno in palio, oltre al titolo italiano, anche un posto ai preliminari di Champions League per la terza classificata ed un posto in Euro Cup per la quarta, le semifinali saranno Pro Recco-Ortigia e Savona-Brescia.

Il quadro dei play-off per il 5° posto, che metteranno in palio un posto nell’Euro Cup 2024-2025, invece, vedrà nelle semifinali il Telimar Palermo affrontare il Genova Quinto, e la Pallanuoto Trieste sfidare il De Akker Team.

La griglia dei play-out, definita nell’ultima giornata del Round Retrocessione, che ha sancito anche la salvezza diretta dell’Astra Nuoto Roma, metterà di fronte in semifinale Posillipo e Salerno da una parte e Catania e Roma Vis Nova dall’altra. Già retrocesso in Serie A2 il Camogli.

CALENDARIO PLAY-OFF SERIE A1

Semifinali PLAY OFF 1°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 1 maggio 2024

15:00 PRO RECCO N e PN – C.C. ORTIGIA 1928 Recco (GE) – Piscina “A. Ferro”

19:00 R.N. SAVONA – AN BRESCIA Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAISport

2^ Giornata – mercoledì 8 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PRO RECCO N e PN Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella” Diretta RAISport

20:00 AN BRESCIA – R.N. SAVONA Brescia – Centro Natatorio Mompiano

eventuale 3^ Giornata – sabato 11 maggio 2024*

PRO RECCO N e PN – C.C. ORTIGIA 1928 Recco (GE) – Piscina “A. Ferro”

R.N. SAVONA – AN BRESCIA Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

*è prevista la diretta RAI Sport alle ore 19:00 di uno dei due eventuali incontri con priorità a RN Savona-AN Brescia

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4° Diretta RAI Sport

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4° Diretta RAI Sport

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

19:30 Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4° Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4°

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4°

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

Perdente Semifinale 1°/4° – Perdente Semifinale 1°/4°

Semifinali PLAY OFF 5°/8° posto

1^ Giornata – martedì 30 aprile 2024

15:00 TELIMAR – IREN GENOVA QUINTO Palermo – Piscina Comunale Olimpica

1^ Giornata – mercoledì 1 maggio 2024

15:15 PALLANUOTO TRIESTE – DE AKKER TEAM Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

2^ Giornata – mercoledì 8 maggio 2024

15:00 IREN GENOVA QUINTO – TELIMAR Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”

21:00 DE AKKER TEAM – PALLANUOTO TRIESTE Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

eventuale 3^ Giornata – sabato 11 maggio 2024

15:00 TELIMAR – IREN GENOVA QUINTO Palermo – Piscina Comunale Olimpica

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – DE AKKER TEAM Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

Vincente Semifinale 5°/8° – Vincente Semifinale 5°/8°

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

Vincente Semifinale 5°/8° – Vincente Semifinale 5°/8°

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

Vincente Semifinale 5°/8° – Vincente Semifinale 5°/8°

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

Perdente Semifinale 5°/8° – Perdente Semifinale 5°/8°

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

Perdente Semifinale 5°/8° – Perdente Semifinale 5°/8°

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

Perdente Semifinale 5°/8° – Perdente Semifinale 5°/8°

CALENDARIO PLAY-OUT SERIE A1

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 1 maggio 2024

19:30 C.N. POSILLIPO – CHECK-UP R.N. SALERNO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

20:30 NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

2^ Giornata – mercoledì 8 maggio 2024

20:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – C.N. POSILLIPO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

20:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – NUOTO CATANIA Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

eventuale 3^ Giornata – sabato 11 maggio 2024

19:30 C.N. POSILLIPO – CHECK-UP R.N. SALERNO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

20:30 NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

Perdente Semifinale – Perdente Semifinale

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

Perdente Semifinale – Perdente Semifinale

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

Perdente Semifinale – Perdente Semifinale