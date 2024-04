Pallanuoto, Champions League 2024: dominio Barceloneta, AN Brescia sconfitto 12-5 in casa

La corsa per i playoff è già chiusa, per l’AN Brescia diventa una formalità giocare le ultime partite della fase di qualificazione della Champions League di pallanuoto al maschile.

Nella quarta giornata alla Mompiano i vincitori della Coppa Italia vanno in difficoltà fin da subito con il Barceloneta che domina in lungo e in largo, imponendosi per 12-5 sulla squadra di Sandro Bovo.

Male, molto male l’attacco, in difficoltà la difesa contro gli iberici guidati da Munarriz (quattro reti per il talento spagnolo).

BRESCIA-BARCELONETA 5-12 (2-3, 1-4, 0-2, 2-3)

Brescia: Tesanovic, Del Basso, Dolce, F. Faraglia, D. Lazic, T. Gianazza 2, Renzuto 1, Guerrato, Alesiani, Manzi, Irving 1, Balzarini 1, Massenza Milani. All. Bovo

Barceloneta: Aguirre, Famera, Sanahuja 2, Munarriz 4 (1 rig.), De Toro 1, Larumbe, Pavillard 1, Zovic 1, Tahull 1, F. Perrone 1 (rig.), Biel, A. Bustos 1, Porter. All. E. Fatovic

Arbitri: Franulovic (Cro) e Rakovic (Srb)

Note: sup. num. Brescia 2/10, Barceloneta 3/12. Rigori: Barceloneta 2/2. Usciti 3 f. Balzarini e Biel nel IV quarto. Porter sostituisce Aguirre al 30’