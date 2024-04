Basket: il Maccabi espugna il campo del Pana, il Real Madrid liquida il Baskonia nei primi match dei playoff

Sono iniziati questa sera i playoff dell’Eurolega di basket e al via non c’erano squadre italiane, con l’Olimpia Milano che non è riuscita a qualificarsi per i play-in, mentre la Virtus Bologna è stata eliminata dal Baskonia. E proprio gli spagnoli sono state tre le quattro squadre scese in campo oggi per il primo match dei quarti di finale. Con loro Panathinaikos Atene, Maccabi Tel Aviv e Real Madrid. Ecco come è andata.

PANATHINAIKOS ATENE – MACCABI TEL AVIV 87-91

Match che inizia sul filo dell’equilibrio ad Atene, dove Panathinaikos e Maccabi si fronteggiano punto a punto nel primo quarto. Si alternano al comando le due squadre, anche se nel finale del quarto sono gli israeliani a provare un piccolo allungo fino al +5, ma i greci rientrano in gioco e alla fine è un libero di Rivero a mandare il Maccabi al primo stop avanti 25-26. Cambiano le cose nei secondi 10 minuti, quando i padroni di casa accelerano nei primi minuti, arrivando al massimo vantaggio di 7 punti. Fatica ora la formazione di Tel Aviv a tenere il ritmo del Pana e due triple consecutive di Vildoza firmano il +11 a metà quarto. Non crolla il Maccabi e si va al riposo lungo con il Panathinaikos avanti 50-42.

La ripresa continua con i greci che mantengono un vantaggio vicino alla doppia cifra, con il Maccabi che cerca di restare in scia, anche se non torna mai sotto i 7 punti di distanza dai padroni di casa. Una tripla di Brown vale il -6 a metà quarto, ma riallunga subito la squadra di casa. Il Tel Aviv ritorna sotto, ma ancora una volta l’elastico non premia la squadra ospita e si va all’ultimo stop sul 70-63. L’avvio di ultimo quarto, però, è da incubo per il Pana, che con un parziale di 1-8 si vede annullare completamente il vantaggio e match completamente riaperto. Si lotta di nuovo punto a punto, poi le triple di Colson e Brown valgono il sorpasso e il +4 per il Maccabi. Ora sono i greci a dover rincorrere e trovano il pareggio a meno di un minuto dalla fine. Ma lo sforzo non ripaga, perché il canestro di Brown e due liberi di Nebo fanno scappare via il Maccabi che così si impone 87-91. Top scorer Mathias Lessort con 22 punti, ma da sottolineare in casa Pana la prova di Kostas Sloukas che chiude con 12 punti, ma ben 13 assist,

REAL MADRID – BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 90-74

Parte subito forte il Real Madrid, con un primo parziale di 5-0 e Baskonia fin da subito obbligato a rincorrere. Il primo quarto sorride ai padroni di casa, che guidati da un Mario Hezonja in grande spolvero, scappano via sul +10 poco dopo metà quarto. Non rallenta la squadra di casa e si va al primo stop con il Real avanti 26-17. Non cambia la musica nel secondo quarto, con i madrileni che viaggiano attorno alla doppia cifra di vantaggio e una tripla di Sergio Rodriguez vale il +13 dopo 3’30” di gioco. Un’altra tripla, questa volta di Rudy Fernandez vale il +16, ma un parziale di 6-0 riporta il Baskonia in partita. Resta in controllo del match il Real Madrid e si va al riposo lungo con i padroni di casa avanti 48-37.

Match che virtualmente si chiude a inizio ripresa, con un parziale di 8-0 per il Real Madrid che scappa via e tocca quasi il +20. Cifra che arriva dopo 4’ di gioco, con i liberi di Yabusele che valgono il +21. Ora i padroni di casa devono solo gestire il match e il terzo quarto si chiude con il Real avanti 70-53. Due canestri di Abalde e la tripla di Llull a inizio ultimo quarto mettono la parola fine a gara-1 e il resto del quarto è garbage time. Vince, così, il Real Madrid per 90-74, con top scorer Dzanan Musa con 16 punti.