Pallanuoto: avanzano tutte le favorite in Coppa Italia, tutto facile per la Pro Recco

Tutto secondo pronostico nella prima giornata della Final Eight della Coppa Italia Maschile UnipolSai di pallanuoto. Alla piscina Marco Paganuzzi di Albaro sono andati in scena i quarti di finale che hanno premiato le compagini favorite in vista del penultimo atto di domani.

Tutto molto facile per la Pro Recco che si sbarazza per 19-3 del Posillipo, andando a caccia dell’undicesimo trionfo di fila nella manifestazione. Sarà derby ligure a Genova: contro con l’RN Savona in semifinale. Successi anche per AN Brescia ed Ortigia che si contenderanno l’altro posto nella finalissima.

Venerdì 12 aprile – Quarti di finale

Pro Recco-CN Posillipo 19-3 (4-0, 7-3, 5-0, 3-0)

Bper Savona-Check Up RN Salerno 11-7 (3-2, 1-3, 3-1, 4-1)

CC Ortigia-Iren Genova Quinto 14-10 (5-2, 2-2, 5-5, 2-1)

AN Brescia-Trieste Pallanuoto 9-6 (3-2, 3-0, 1-2, 2-2)

Sabato 13 aprile – Semifinali

ore 17:45 Pro Recco-RN Savona in diretta su Raisport HD

ore 19:00 AN Brescia- CC Ortigia in diretta su Raisport HD