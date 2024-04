Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: la Slovenia domina la scena e vince per 35 a 21 contro l’Italia

Si infrange con il risultato di 35-21 il sogno dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2024. Le azzurre, dopo aver perso in settimana contro la Francia, non riescono a superare la Slovenia, nettamente superiore in casa in quel di Lubiana.

Le padrone di casa hanno iniziato subito a mostrare la propria superiorità, la rete di Ana Gros ha preceduto il primo sensibile allungo da parte della compagine balcanica. Tamara Mavsar ed Elisabeth Omoregie hanno continuato a penetrare nella difesa nostrana che presto ha pagato un distacco di oltre 7 punti.

Il primo tempo è continuato con l’Italia all’inseguimento delle avversarie. Bianca Barbosu si è distinta ed ha tentato di iniziare a rimontare sulle slovene, il team di Giuseppe Tedesco ha completato i primi trenta minuti con un distacco di 11 punti (22-11).

La seconda metà del duello tra Slovenia ed Italia non ha cambiato la situazione globale. L’Italia ha tentato di recuperare lo svantaggio nei confronti delle avversarie, nettamente superiori in ogni occasione. Le azzurre hanno segnato un totale di 21 punti al suono della sirena finale contro i 35 delle slovene.