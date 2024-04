Pallamano: Fasano, Brixen e Black Devils ai playoff della Serie A Gold

La 25esima e penultima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Nonostante la sconfitta nel derby pugliese, per 31-27 contro il Conversano, il Fasano stacca il biglietto per i playoff, così come Brixen, superato 33-39 dal Bolzano, e gli Alperia Black Devils, capaci di imporsi 33-31 su Sassari.

Le altre gare invece hanno visto la vittoria del Cassano Magnano per 27-35 in casa del Macagi Cingoli, al pari di quella dello Sparer Eppan (32-37) nella tana del Secchia Rubiera, quella interna del Pressano sul Trieste (37-26) e infine il pareggio 28-28 fra Carpi e Teamnetwork Albatro, che ai siciliani è valsa la matematica salvezza.

La classifica aggiornata:

Sidea Group Fasano 41, Brixen 38, Alperia Black Devils 38, Conversano 37, Bolzano 36, Cassano Magnago 34, Raimond Ego Sassari 29, Teamnetwork Albatro 19, Sparer Eppan 19, Macagi Cingoli 16, Pressano 13, Trieste 13, Secchia Rubiera 10, Carpi 6

In grassetto le qualificate ai play-off | Carpi retrocessa in Serie A Silver

FORMULA DELLA POST-SEASON. I play-off coinvolgono le prime quattro classificate al termine della regular season, impegnate in semifinale al meglio delle tre partite. Stessa formula per quanto riguarda la finale che assegnerà lo Scudetto. La squadra meglio classifica in campionato avrà diritto a disputare gara-2 ed eventuale gara-3 in casa.

PLAY-OFF | SEMIFINALI

G1: 18 maggio; G2: 23 maggio; G3 (eventuale): 25 maggio

1^ classificata – 4^ classificata

2^ classificata – 3^ classificata

PLAY-OFF | FINALE

G1: 29 maggio; G2: 1° giugno; G3 (eventuale): 3 giugno

Finale Scudetto

L’ultima classifica al termine della regular season retrocede direttamente in Serie A Silver. I play-out prevedono invece il coinvolgimento delle squadre tra 10° e 13° posto e procederanno in maniera parallela rispetto ai play-off Scudetto, con semifinali (18, 23 e 25 maggio) e un ultimo spareggio (29 maggio, 1° e 3 giugno), in ambedue i casi al meglio delle tre partite.