Orario Nardi-Seyboth Wild oggi in tv, ATP Bucarest 2024: programma, canale, streaming

Oggi, lunedì 15 aprile, inizia l’avventura di Luca Nardi nell’ATP250 di Bucarest (Romania). Sulla terra rossa rumena il pesarese affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild in un incontro insidioso e non da sottovalutare. Nardi, reduce dagli ottimi risultati delle ultime settimane suggellati nella vittoria a Indian Wells contro Novak Djokovic, vuol dare un seguito.

Servirà una prestazione solida. Il sudamericano è un tennista capace di tutto, ricordando la sua vittoria al primo turno del Roland Garros dell’anno passato contro il russo Daniil Medvedev. Se in giornata, specialmente con il dritto, può fare molto male al proprio avversario. Di conseguenza, il classe 2003 del Bel Paese dovrà avere una carica agonistica adeguata.

Un avvicinamento un po’ particolare al torneo per Nardi, vista la comunicazione della separazione da Giorgio Galimberti dopo appena 4 mesi di collaborazione. Una rottura che ha sorpreso, visti gli oggettivi benefici che Luca aveva avuto in termini di risultati e di gioco. La decisione del giocatore, però, è stata quella di tornare alle origini e farsi allenare dal suo coach storico, Francesco Sani, a Pesaro.

La partita tra Luca Nardi e Thiago Seyboth Wild, valida per il primo turno dell’ATP250 di Bucarest (Romania), sarà trasmessa da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203), a seconda delle esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

NARDI-SEYTOBH WILD ATP BUCAREST 2024 OGGI

Lunedì 15 aprile

CENTER COURT – Dalle 10.00 italiane

L. Nardi vs T. Seyboth Wild

L. Darderi vs M. Navone

H. Gaston vs A. Rinderknech

Non prima delle 16.00 italiane

R. Gasquet vs F. Coria

