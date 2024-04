F1, GP Cina 2024: programma, orari, tv, streaming. Si torna a Shanghai, c’è la Sprint Race

Dopo un solo fine settimana di riposo, torna protagonista la Formula Uno da venerdì 19 a domenica 21 aprile per l’ultimo atto della tournée asiatica in occasione del Gran Premio di Cina 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Il circus si appresta a fare visita al circuito di Shanghai cinque anni dopo l’ultima volta, per un round in cui verrà introdotto il nuovo format del weekend con la Sprint.

Diversi cambiamenti infatti rispetto alla scorsa stagione, soprattutto a livello cronologico nell’arco della tre giorni in pista. Si parte al venerdì con l’unica sessione di prove libere e con la Sprint Qualifying, mentre sabato il programma si aprirà direttamente con lo svolgimento della gara sprint per poi proseguire con le qualifiche standard che stabiliranno la griglia di partenza del GP domenicale.

Tutte le sessioni del weekend cinese verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere Sprint Qualifying e Sprint in diretta e in chiaro su TV8, che manderà poi in onda qualifiche e gara in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CINA F1 2024

Venerdì 19 aprile

Ore 5.30 Prove libere a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 9.30 Qualifiche per la Sprint a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 20 aprile

Ore 5.00 Sprint a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 9.00 Qualifiche a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 21 aprile

Ore 9.00 Gara a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CINA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; su TV8 in diretta la Sprint Qualifying e la Sprint Race.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle 12.00 e la gara domenica alle 14.00 (palinsesto ancora da confermare).