Nuoto, Ceccon tra buone risposte e l’ipotesi 200 dorso che prende sempre più corpo

Un’ipotesi che prende sempre più forma. Spesso si è parlato nel caso di Thomas Ceccon di piano B in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 o di alternativa rispetto alla sua gara principale, i 100 dorso. Il veneto, viste le sue qualità di grande eclettismo, ha dimostrato di spaziare spesso tra varie distanze, pensando ai 100 stile libero oppure ai 100 delfino.

Ebbene, sembrerebbe che il tutto potrebbe invece indirizzarsi ai 200 dorso. Lo aveva anche detto Ceccon nel corso degli ultimi Assoluti primaverili che c’era questa intenzione di ampliare il programma. Il tempo-limite di qualificazione olimpica, previsto dalla Federnuoto, è di 1:56.3 e Thomas ha dimostrato nel corso di questa stagione di essere all’altezza, pur senza un lavoro specifico nei 200. Si pensa all’1:56.49 siglato a ottobre 2023, in Coppa del Mondo ad Atene.

Sempre in Grecia, nell’ultimo week end, Thomas ha toccato la piastra nei 200 dorso in 1:57.65, in una fase di grande carico. Di conseguenza, le indicazioni ci sono per questo progetto di ampliamento e il Trofeo Settecolli dovrebbe essere l’occasione ideale per testarsi (21-23 giugno). Una scelta che ha senso, anche sulla base del livello che questa distanza sta esprimendo.

Tenuto conto della certa assenza dei russi a Parigi 2024 e quindi del campione olimpico di Tokyo, Evgenij Rylov, il campo potrebbe aprirsi. Negli ultimi campionati del mondo a Doha, l’oro è andato allo spagnolo che si allena negli Stati Uniti, Hugo Gonzalez, autore di 1:55.30 e del miglior tempo dell’anno. Un riferimento di poco più di un secondo migliore di quello citato di Ceccon ad Atene.

Per questo potrebbe valere la pena rischiare, considerando però l’ungherese Hubert Kos (oro in 1:54.14 nei Mondiali di Fukuoka 2023 e allenato da un certo Bob Bowman in Arizona), l’americano Ryan Murphy (1:54.83 in Giappone), grande rivale di Thomas anche nei 100, e lo svizzero Roman Mityukov (argento iridato a Doha in 1:55.40) da corsa. Tuttavia, è ragionevole pensare che l’azzurro, vista la nuotata di cui è dotato, potrebbe seguire per certi versi un po’ lo stesso percorso di Domenico Fioravanti nella rana e si sa poi cosa quest’ultimo fece a Sydney nel 2000.