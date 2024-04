NBA, risultati della notte (2 aprile): Booker firma 52 punti e trascina Phoenix, vittorie di Boston e Indiana

Sono sei le partite della notte NBA. Il grande protagonista è senza alcun dubbio Devin Booker, che firma 52 punti e trascina Phoenix al successo per 124-111 sul campo di New Orleans. Con questa vittoria i Suns si avvicinano al sesto posto occupato proprio dai Pelicans e tra qualche giorno le due squadre si affronteranno nuovamente. Per Booker è la terza partita della carriera oltre i 50 punti contro i Pelicans, in un match che lo ha visto segnare 23 punti nel solo primo quarto, quello che ha indirizzato la sfida (46-28). Non bastano a New Orleans i 30 punti di Zion Williamson.

Undicesima vittoria nelle ultime tredici partite per i Boston Celtics, che dimenticano i due ko con Atlanta e riprendono la loro corsa. Contro gli Charlotte Hornets finisce 118-104 con Boston guidata dalla doppia doppia di Jayson Tatum (25 punti e 10 rimbalzi) e dai 20 punti di Kristaps Porzingis. Tra le fila di Charlotte eccellente prestazione di Miles Bridges, che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Importante successo in chiave qualificazione diretta ai playoff per gli Indiana Pacers, che consolidano il loro sesto posto nella Eastern Conference, vincendo agevolmente sui Brooklyn Nets per 133-111 grazie soprattutto ad un Tyrese Haliburton da 27 punti e 13 assist.

Con Simone Fontecchio ancora fermo per l’infortunio al piede, i Detroit Pistons perdono in casa contro i Memphis Grizzlies per 110-108, con gli ospiti trascinati da un Jaren Jacskon Jr. da 40 punti. Vittoria sofferta degli Orlando Magic, che superano 104-103 (20 punti per Franz Wagner) i Portland Trail Blazers, con gli ospiti che hanno avuto anche il tiro per vincere con Ayton. Nell’antipasto della sfida che si vedrà al play-in, gli Atlanta Hawks superano 113-101 i Chicago Bulls con 20 punti di Bogdan Bogdanovic.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets – Boston Celtics 104-118

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 108-110

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 133-111

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 104-103

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 101-113

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 111-124