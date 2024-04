NBA Playoff 2024: Jayson Tatum trascina Boston a Est, bene anche i Bucks con Lillard. Successi per Clippers e Thunder a Ovest

Sono scattati questa notte i playoff 2024 per la NBA, con gara-1 giocata sia nella Eastern Conference (Celtics-Heat e Bucks-Pacers) che nella Western Conference (Clippers-Mavericks e Thunder-Pelicans). Andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto oltreoceano.

A Est i Boston Celtics iniziano nel migliore dei modi la post-season rispettando il fattore campo contro i Miami Heat per 114-94. I padroni di casa si portano a +5 al termine del primo quarto (26-21), innestando le marce alte nella frazione successiva volando fino al +15 prima del riposo di metà partita (60-45). Miami non riesce ad invertire la rotta nella ripresa e sprofonda letteralmente fino al -32 con cui si chiude il terzo parziale (91-59), con i Celtics che nei 12’ conclusivi devono solo amministrare l’enorme vantaggio fino al 114-94 con cui si chiude la sfida. Jayson Tatum trascina i suoi con una tripla doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist insieme ai 20 di Derrick White – 24 punti per Bam Adebayo tra i vice-campioni uscenti, dove pesa l’assenza di una pedina importante come Jimmy Butler.

Successo interno anche per i Milwaukee Bucks, che prevalgono sugli Indiana Pacers per 109-94 e vanno sull’1-0 nella serie al meglio delle sette partite. Nonostante l’assenza di Giannis Antetokoumpo – che salta causa infortunio il primo turno dei playoff – i Bucks si trovano subito in vantaggio (30-21), incrementando il margine nel secondo quarto fino al +27 all’intervallo lungo (69-42). Nella ripresa i Pacers si ritrovano e cercano di colmare seppur parzialmente il gap fino al -12 (83-71), con Milwaukee che nel parziale finale mantiene i nervi saldi fino al 109-94 con cui esulta il pubblico di casa. Damian Lillard si prende la copertina con 35 punti, insieme ai 23 punti e 10 rimbalzi di Khris Middleton – 36 punti e 13 rimbalzi di Pascal Siakam non bastano i Pacers ad evitare il ko.

Spostandoci poi a Ovest, i Los Angeles Clippers non tremano alla Crypto.com Arena e battono i Dallas Mavericks per 109-97. Primo parziale subito scoppiettante, con i californiani che riescono a segnare ben 34 punti contro i 22 messi a segno dagli ospiti. Nel secondo quarto la franchigia di casa preme sull’acceleratore e scappa nel punteggio ritrovandosi a +26 prima di rientrare negli spogliatoi (56-30). Nella terza frazione il copione del match non cambia, con i Clippers in gestione ed i Mavericks che cercano invano di risalire la china (87-64). Negli ultimi 12’ i texani riescono però a limitare in parte i danni, ma non basta per impensierire i Clippers che vincono per 109-97. James Harden sfiora la doppia doppia con 28 punti ed 8 assist, con 22 punti di Paul George e 20 punti e 15 rimbalzi di Ivica Zubac – 33 punti e 13 rimbalzi di Luka Doncic e 31 punti di Kyrie Irving per i Mavericks che però non riescono a ribaltare l’inerzia.

Gli Oklahoma City Thunder piegano la resistenza dei New Orleans Pelicans per 94-92 e vanno così sull’1-0 nella serie. La partita si svolge sul filo dell’equilibrio per il primo tempo, con le due squadre appaiate nel punteggio (17-17 dopo 12’ e 43-43 all’intervallo lungo). Nel terzo quarto Oklahoma City riesce a mettere la testa avanti mantenendo un doppio possesso pieno di vantaggio sugli avversari (74-68), con i Pelicans che nel finale operano il contro-sorpasso (88-90). I Thunder non si scompongono e tornano avanti al momento giusto, per il 94-92 con cui la franchigia che ha chiuso al primo posto la regular season nella Western Conference riesce ad aggiudicarsi la sfida. 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 19 punti di Jalen Williams, mentre tra le fila degli ospiti 21 punti di Trey Murphy III e 20 di CJ McCollum con 13 punti e 20 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

