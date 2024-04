Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia ai Mondiali di Bolzano: un mix tra gioventù ed esperienza

Dal 28 aprile al 4 maggio si terranno a Bolzano i Mondiali Divisione I Gruppo A di hockey su ghiaccio. L’Italia sarà presente e vorrà far vedere le proprie qualità. Dopo tutte le valutazioni del caso, è stato annunciato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla rassegna iridata. Una compagine che, prima dell’impegno iridato, affronterà due amichevoli: il 23 aprile a Merano contro l’Ungheria e nel giorno successivo a Egna contro la Corea del Sud.

Hanno lasciato il raduno il portiere Davide Fadani, i difensori Lorenzo Casetti e Gregorio Gios e gli attaccanti Pascal Brunner, Davide Conci, Leonardo Felicetti, Giordano Finoro, Dante Hannoun e Marco Zanetti. Una presa di posizione dello staff tecnico, volta a trovare la giusta chimica tra lo zoccolo duro del gruppo tricolore e la nouvelle vague.

Come spiegato dal direttore sportivo Stefan Zisser: “Abbiamo voluto puntare sul giusto mix tra esperienza e gioventù, le scelte non sono state facili, ma siamo sicuri che questa squadra possa dare tutto sul ghiaccio e siamo fiduciosi di poter raggiungere con questi ragazzi gli obiettivi che ci siamo posti. Sarà una bella sfida, giocare un Mondiale in casa non capita tutti i giorni: questo deve rappresentare una motivazione ancora ulteriore per tutti noi“.

Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI HOCKEY SU GHIACCHIO

PORTIERI

BERNARD Andreas, SMITH Jake (HC Val Pusteria – ICEHL), VALLINI Gianluca (HC Bolzano – ICEHL)

DIFENSORI

LARKIN Thomas, SPORNBERGER Peter, TRIVELLATO Alex (Schwenninger Wild Wings – DEL), AMOROSA Terrance, INSAM Marco (Rittner Buam – AlpsHL), GLIRA Daniel (HC Val Pusteria – ICEHL), PIETRONIRO Phil (Dukla Trencin – SVK), SEED Jason (SG Cortina – AlpsHL)

ATTACCANTI

FRANK Daniel, FRIGO Luca, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel (HC Bolzano – ICEHL), CATENACCI Daniel, DELUCA Ivan, MANTINGER Matthias (HC Val Pusteria – ICEHL), DE LUCA Tommaso, KOSTNER Diego (Ambrì-Piotta – NLA), MARCHETTI Michele (Asiago Hockey – ICEHL), PURDELLER Tommy (Peterborough Petes – OHL), SALINITRI Anthony (Stavanger Oilers – Norvegia)