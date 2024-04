Basket, Milano raggiunge Brescia in vetta. Trento ai playoff, Mannion trascina Varese alla salvezza

In attesa ancora del posticipo tra Bologna e Reggio Emilia, l’Olimpia Milano raggiunge in vetta alla classifica di Serie A la Germani Brescia, che ieri è stata sconfitta nell’anticipo dalla Vanoli Cremona. La squadra di Messina ha dominato al Forum contro la Givova Scafati per 99-77 in un match quasi sempre in controllo per i lombardi, guidati dai 20 punti di Shavon Shields e dai 18 di Shabazz Napier.

Nico Mannion ha portato la sua Varese alla salvezza. Con un’altra grande prestazione il play azzurro ha guidato la Openjobmetis al successo sul campo della Dinamo Sassari per 112-88, ottenendo così i punti che valgono la permanenza nella massima serie. Mannion ha chiuso con una doppia doppia da 24 punti e 11 assist, ma in doppia cifra ci vanno anche altri cinque compagni, tra cui Hugo Besson con 20 punti. A Sassari non è bastato un Stephane Gombaud da 31 punti e 10 rimbalzi.

Stacca il biglietto per i playoff la Dolomiti Energia Trento, che fa suo lo scontro diretto contro la Generazione Vincente Napoli. Una vittoria esterna pesantissima per la squadra di coach Galbiati, che si impone 103-93 con un ultimo quarto da 28-16 per i trentini. Decisivi gli italiani per Trento, con un Paul Biligha da 20 punti e un Davide Alviti da 16 punti, mentre per Napoli il migliore è stato Tariq Owens con 18 punti e 10 rimbalzi.

Batte ancora il cuore della Happy Casa Brindisi, che con le spalle al muro si regala la vittoria sul campo di una Estra Pistoia che rimanda la qualificazione ai playoff. Con un ultimo quarto incredibile (30-15), i pugliesi vincono una partita che sembrava già persa, imponendosi per 96-90. Xavier Sneed con 22 punti ed Eric Washington con 20 sono gli eroi per i pugliesi, mentre ai toscani non bastano i 19 di Charlie Moore.

Brindisi raggiunge così Pesaro a quota 18 e soprattutto si porta a -2 da Treviso, che è caduta nel derby veneto contro Venezia per 91-78. La Reyer consolida il suo quarto posto in classifica ed è certa di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, al termine di un match che si è deciso nel secondo quarto (31-17) con i padroni di casa avanti all’intervallo di 16 punti. Il migliore per Venezia è Kyle Wiltjer con 24 punti, mentre per Treviso ci sono i 20 di Terry Allen.

RISULTATI 28^ GIORNATA SERIE A BASKET

Tortona – Pesaro 94-76 (giocata ieri)

Cremona – Brescia 84-77 (giocata ieri)

Sassari – Varese 88-112

Milano – Scafati 99-77

Venezia – Treviso 91-78

Napoli – Trento 93-103

Pistoia – Brindisi 90-96

Bologna – Reggio Emilia (domani ore 20.30)

CLASSIFICA: Brescia, Milano 40, Bologna* 38, Venezia 36, Trento, Reggio Emilia* 30, Pistoia 28, Tortona 28, Napoli 26, Cremona, Sassari, Scafati 24, Varese 22, Treviso 20, Pesaro, Brindisi 18

*una partita in meno