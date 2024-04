Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2024: programma, orari, tv, streaming

Si disputa il prossimo weekend il quinto e ultimo turno del Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri serve una scossa contro il Galles dopo il brutto ko subito contro la Scozia. Una sfida che le azzurre devono vincere dopo il ko di Parma.

L’Italia è reduce brutta sconfitta casalinga patita contro la Scozia, al termine di un match dove, ancora una volta, le azzurre hanno concesso troppo possesso alle avversarie, ma dove soprattutto si è vista troppa confusione palla in mano. Banali errori di handling, offload forzati e il dominio britannico sui punti d’incontro hanno fatto la differenza.

Un’Italia che sognava il podio nel torneo, dunque, ora si gioca contro il Galles l’obbligo di evitare l’ultimo posto in classifica. Le azzurre hanno sei punti in classifica, cinque più delle gallesi, ma un ko con bonus per il Galles significherebbe ultimo posto per l’Italia. Una vittoria, invece, porterebbe le azzurre quasi certamente al quarto posto finale, con i bonus (in caso di vittoria dell’Irlanda sulla Scozia) che potrebbero far balzare l’Italia anche terza.

Il calcio d’inizio al Principality Stadium di Cardiff verrà dato alle ore 13.15. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO GALLES-ITALIA SEI NAZIONI FEMMINILE 2024

Sabato 27 aprile

Ore 13:15 Galles-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW