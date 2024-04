NBA Playoff 2024, i Nuggets eliminano i Lakers trascinati da Jamal Murray. Passano il turno anche i Thunder, Boston avanti 3-1 contro Miami

Un’altra grande notte in NBA quella completata da poche ore, con tre partite disputate per i playoff che come sempre stanno regalando grandissime emozioni: andiamo quindi a scoprire insieme come sono andate, riepilogando risultati e migliori marcatori.

Partendo dalla Eastern Conference, I Boston Celtics fanno saltare nuovamente il fattore campo a Miami, battendo gli Heat per 88-102 e portandosi così sul 3-1 nella serie – si ritorna al TD Garden con il match-point a disposizione per i biancoverdi. La franchigia del Massachusetts spinge fin dalle prime battute (24-34), con Miami che fatica a reggere l’offensiva avversaria e scivola a -17 all’intervallo lungo (36-53). Nella ripresa gli ospiti non calano l’intensità e continuano ad aumentare il gap toccando anche il +28 (47-75): si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 59-81. Nel parziale conclusivo gli Heat cercano di limitare i danni, con Boston che amministra il margine accumulato in precedenza e vince per 88-102. Derrick White trascina i suoi con 38 punti, insieme alla doppia doppia di Jayson Tatum con 20 punti ed 11 rimbalzi – 25 punti e 17 rimbalzi per Bam Adebayo, miglior realizzatore degli Heat.

Passando poi alla Western Conference, gli Oklahoma City Thunder prevalgono sui New Orleans Pelicans per 89-97 e staccano il pass per le semifinali chiudendo la serie per 4-0. Primo quarto in perfetta parità sul 21-21, con i Thunder che mettono il naso avanti di una sola lunghezza prima del riposo di metà partita (43-44). Anche nella ripresa la sfida rimane sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto: alla terza sirena sono i Pelicans a trovarsi avanti di un punto (71-70). Nella frazione decisiva Oklahoma City innesta le marce alte e scappa nel punteggio, con New Orleans che subisce il colpo senza riuscire a replicare: finisce 89-97, con i Thunder che volano così in semifinale di Conference dove attendono la vincente di Clippers-Mavericks. 24 punti e 10 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander e 24 punti di Jalen Williams per OKC, con 20 punti di CJ McCollum e 19 punti e 13 rimbalzi di Jonas Valanciunas tra i padroni di casa.

I Denver Nuggets non falliscono il secondo match-ball e piegano di fronte al pubblico amico i Los Angeles Lakers per 108-106 estromettendoli così dai playoff. I campioni uscenti si trovano in vantaggio già dopo 12’ (28-24), con i Lakers che reagiscono nel parziale seguente portandosi a +3 prima di rientrare negli spogliatoi (50-53). Nel terzo quarto i Nuggets operano il controsorpasso (81-79), ma i californiani non ci stanno e rimangono a contatto nell’ultima frazione riuscendo anche a mettere il naso avanti a pochi minuti dal termine (106-105). Ci pensa ancora Jamal Murray a prendersi la scena con la giocata che vale la vittoria ad una manciata di secondi dalla sirena finale: finisce 108-106 in favore di Denver che passa così il turno, con 32 punti del playmaker canadese e la tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic con 25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist – 26 punti per Michael Porter Jr., mentre tra i Lakers 30 punti, 9 rimbalzi ed 11 assist di un mai domo LeBron James e 17 punti con 15 rimbalzi di Anthony Davis.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics 88-102 (Celtics avanti 3-1 nella serie 3-1)

Western Conference

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 89-97 (Thunder vincono la serie 4-0)

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 108-106 (Nuggets vincono la serie 4-1)