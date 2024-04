Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte nettamente l’Oxygen Roma e vola in semifinale playoff

L’Umana Reyer Venezia non concede sconti all’Oxygen Roma nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket femminile: le venete espugnano la Capitale col punteggio di 61-91 e chiudono così sul 2-0 la serie, accedendo così alla semifinale dove incroceranno la vincente di Sesto San Giovanni-Campobasso. Match subito in discesa per le oro-granata, con le padrone di casa che non sono mai riuscite ad avvicinarsi per impensierire le avversarie cercando di limitare i danni nel finale.

21 punti di una scatenata Awak Kuier per le venete, con 14 punti di Jessica Shephard e 13 equamente divisi tra Martina Fassina e Lisa Berkani. Doppia cifra anche per Alexa Held con 12 punti, mentre per la squadra capitolina 25 punti di Leia Dongue e 13 di Dalma Czukor.

Partenza bruciante della Reyer con un parziale di 0-9 firmato Kuier-Villa, con l’Oxygen che fatica a colpire in attacco (4-11). L’Umana innesta fin da subito le marce alte, trascinata dai canestri pesanti di Kuier prima e di Martina Fassina poi: a metà parziale il punteggio recita 6-21 in favore delle lagunari, con Roma che si affida alle fiammate di Nicole Romeo e di Czukor per cercare di colmare il gap (11-23). Un piazzato di Kuier vale il 13-27 con cui si chiudono i primi 10’.

Mini-break di 5-0 delle romane in apertura di secondo quarto per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (18-27), con la protagonista di serata Kuier e Martina Fassina che portano la Reyer a +15 (22-37). Le padrone di casa non riescono a ritrovare la bussola, con due bombe in fila di Francesca Pan e Martina Fassina che permettono alle ospiti di sfondare anche il +20 (24-47) a meno di quattro minuti dalla seconda sirena. Giulia Natali accenna una reazione per l’Oxygen dall’arco (28-49), con i liberi di Giuditta Nicolodi che fissano il punteggio sul 28-55 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia, con Venezia che tiene il piede sull’acceleratore e Roma che non riesce più ad avvicinarsi tentando così di limitare l’emorragia in difesa: la Reyer accarezza anche le trenta lunghezze di vantaggio grazie al tiro in sospensione di Martina Fassina (37-64). Dongue penetra e subisce fallo, chiudendo poi il gioco da tre punti: Roma batte un colpo (42-66), ma l’Umana risponde immediatamente con due canestri in fila di Berkani per il 42-71 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo le ragazze di coach Andrea Mazzon possono permettersi di amministrare l’enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti, ma non rinunciano ad incrementare il gap con le bombe di Pan e Berkani per il +35 (42-77). L’Oxygen ha alzato bandiera bianca da diverso tempo, con Dongue che nonostante il passivo pesante cerca di scuotere il pubblico di casa (44-77). Giulia Nicolodi va a bersaglio per il +38 (44-82). Nicole Romeo brucia la retina dall’arco per il 60-89, con il canestro di Held dal pitturato ed un libero di Martina Scarsi che mettono il sigillo finale sul 61-91 con cui l’Umana Reyer Venezia batte nettamente l’Oxygen Roma e stacca il pass per le semifinali scudetto!