Nardi-Auger-Aliassime oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: programma, canale, streaming

Oggi, lunedì 8 aprile, seconda giornata dei match validi per il tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, Luca Nardi sarà nuovamente in campo per affrontare il suo primo turno, dopo aver dovuto passare dalle qualificazioni e prodursi in una vittoria in rimonta contro il francese Alexandre Muller nel match decisivo.

Il prossimo avversario del pesarese sarà il canadese Felix Auger-Aliassime. Non sta vivendo un periodo straordinario il nativo di Montreal e sulla terra potrebbe avere più difficoltà. Tuttavia, il suo tennis è talmente potente che potrebbe creare non poche difficoltà a Nardi, spesso altalenante nel modo di esprimere il proprio gioco e forse non così convinto dei propri mezzi.

Sarà quindi una partita complicata per il classe 2003 del Bel Paese che spera comunque di fare strada in questo torneo, davanti a un pubblico con tanti italiani, che ieri hanno festeggiato il successo di Lorenzo Musetti in chiusura del day-1 del main draw contro lo statunitense Taylor Fritz (testa di serie n.3), semifinalista dell’edizione 2023 di questo torneo.

La partita tra Luca Nardi e il canadese Felix Auger-Aliassime avrà inizio a partire dalle 11.00 sul Court Rainier III, valida per il primo turno del Masters1000 di Montecarlo, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

NARDI-AUGER ALIASSIME ATP MONTECARLO 2024

Lunedì 8 aprile

Court Rainier III – Ore 11:00

1. Felix Auger-Aliassime CAN vs [Q] Luca Nardi ITA

2. [WC] Valentin Vacherot MON vs [9] Grigor Dimitrov BUL

3. Laslo Djere SRB vs [12] Stefanos Tsitsipas GRE

4. [15] Karen Khachanov vs Cameron Norrie GBR

PROGRAMMA NARDI-AUGER ALIASSIME ATP MONTECARLO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport