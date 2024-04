Ranking ATP (8 aprile 2024): Matteo Berrettini torna in una top-100 con nove italiani! Sinner il riferimento

Si apre una nuova settimana ed è a Montecarlo che lo sguardo tennistico si rivolge in fatto di stagione sulla terra rossa. Nel Principato i tennisti più forti si confronteranno per dare seguito a un percorso che culminerà sul mattone tritato con gli impegni a Roma e nel Roland Garros e, dopo Wimbledon, avrà l’importante appendice delle Olimpiadi di Parigi.

Novak Djokovic ha portato a 420 le settimane da n.1, un dato spropositato quello del serbo, che può fregiarsi anche del titolo di massimo riferimento tennistico più anziano della storia. Nole guida con i suoi 9725 punti a precedere Jannik Sinner (8710) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8645). Un Sinner che cercherà di insidiare il primato del campione nativo di Belgrado. Una top-10 in cui si registra l’ascesa al n.8 del polacco Hubert Hurkacz, a segno per la prima volta in un torneo sul rosso, ovvero a Estoril (Portogallo).

RANKING ATP (TOP-10)

1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5415

6. Andrey Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Hubert Hurkacz 3665

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Casper Ruud 3465

In casa Italia, Sinner è sempre il riferimento assoluto, ma si deve prendere atto di una presenza italiana in top-100 numerosa. Oltre all’altoatesino, infatti, ci sono Lorenzo Musetti (n.24), Matteo Arnaldi (n.38), Lorenzo Sonego (n.57), Flavio Cobolli (n.63), Luciano Darderi (n.64), Luca Nardi (n.76), Matteo Berrettini (n.84) e Fabio Fognini (n.94).

Da segnalare l’ascesa perentoria di Berrettini che, grazie al successo nell’ATP250 di Marrakech (Marocco), ha scalato la classifica, guadagnando 51 posizioni. Miglioramenti anche per Darderi, in semifinale a Houston (8 posizioni guadagnate), per Fognini (6 posizioni guadagnate) e Sonego (4 posizioni guadagnate).

AZZURRI NEI PRIMI 200

2. Jannik Sinner 8710

24. Lorenzo Musetti 1590

38. Matteo Arnaldi 1121

57. Lorenzo Sonego 915

63. Flavio Cobolli 880

64. Luciano Darderi 875

76. Luca Nardi 748

84. Matteo Berrettini

94. Fabio Fognini

141. Matteo Gigante 456

145. Giulio Zeppieri 450

153. Andrea Vavassori 413

158. Stefano Napolitano 396

163. Andrea Pellegrino 386

180. Mattia Bellucci 340