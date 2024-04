Musetti-Fils oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: dove vederlo, ordine di gioco, streaming

Si torna sulla terra e si rivedono sprazzi importanti di Lorenzo Musetti. Il ragazzo di Carrara si è portato a casa una partita importante al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo superando Taylor Fritz; per lui ora c’è un match potenzialmente effervescente contro il padrone di casa Arthur Fils.

Il numero 36 del mondo non si è scomposto quando ha visto il suo avversario cambiare poco prima del match. Difatti Adrian Mannarino ha dato forfait ed ha lasciato spazio al lucky loser Yannick Hanfmann, che ha raccolto solo due giochi. Fils è diventato così il più giovane francese a vincere a Montecarlo dai tempi di Richard Gasquet: il vincitore della sfida tra l’azzurro e il transalpino sarà con tutta probabilità l’avversario di Novak Djokovic, che se la vedrà con Roman Safiullin.

Il match tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils sarà il quarto ed ultimo in programma sul Court del Princes, il secondo campo per importanza dell’impianto di Montecarlo. A precederli saranno Sebastian Korda-Alejandro Davidovich Fokina, Hubert Hurkacz-Jack Draper e Gael Monfils-Jordan Thompson.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-FILS, ATP MONTECARLO 2024

Martedì 9 aprile

Court des Princes

S. Korda-A. Davidovich Fokina

H. Hurkacz (10)-J. Draper

G. Monfils (WC)-J. Thompson

A. Fils-L. Musetti

PROGRAMMA NARDI-AUGER ALIASSIME ATP MONTECARLO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport