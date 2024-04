Musetti-Djokovic oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic, un anno dopo. Nel 2023 il toscano, a Montecarlo, e ancora agli ottavi, firmò la nona volta di una vittoria di un italiano contro il numero 1 del mondo in carica. Fu quello, un 4-6 7-5 6-4 che mandò in visibilio chiunque fosse in tribuna nel Principato in quel momento.

Da allora è cambiato tanto. Innanzitutto il momento di Musetti, che nel frattempo è diventato padre e, sul rosso, sembra aver ritrovato non tutte, ma almeno una parte delle certezze. E poi il contesto, quello che vede Djokovic sì al numero 1, ma con l’incombente ombra di Sinner e Alcaraz pronta ad arrivare. Certo è che il serbo ha esordito lanciando importanti segnali contro Safiullin, ma per certi versi il toscano, contro il francese Arthur Fils, non è stato da meno. E c’è una curiosità: quello di oggi è il 100° confronto tra un italiano e il numero 1 del ranking ATP dal 1973.

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sarà il terzo a partire dalle ore 11:00 sul Campo Ranieri III. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-DJOKOVIC, ATP MONTECARLO 2024 OGGI

Giovedì 11 aprile

CAMPO RANIERI III

Ore 11:00 Khachanov [15]-Medvedev

Non prima delle ore 12:00 Rune (DEN) [7]-Nagal (IND) [Q] – Prosecuzione dal 6-3 2-1 Rune

A seguire Musetti (ITA)-Djokovic (SRB) [1]

Sinner (ITA) [2]-Struff (GER)

Hurkacz (POL) [10]-Ruud (NOR) [8]

PROGRAMMA MUSETTI-DJOKOVIC OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport