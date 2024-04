LIVE Musetti-Djokovic, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: lo hai già fatto, puoi rifarlo un anno dopo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo che vedrà opposto Lorenzo Musetti al serbo Novak Djokovic. Quinto confronto diretto tra i due, con il numero uno del ranking ATP che conduce per 3-1 e che proprio nella passata edizione del torneo monegasco si fermò dinanzi al talentuoso toscano. Il vincente del match troverà ai quarti di finale uno tra gli australiani Alex De Minaur ed Alexei Popyrin.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in due set dapprima l’americano Taylor Fritz, poi il francese Arthur Fils. L’azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione dopo aver archiviato con ben pochi sussulti la finestra sul cemento outdoor. Miglior risultato del 2024 restano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, ma la sua amata terra rossa potrà essere utile ad invertire la tendenza dopo il passo falso nell’ATP di Estoril.

Dal canto suo Djokovic, trentasettenne di Belgrado, per giungere agli ottavi ha disputato un solo match, superando agevolmente il russo Roman Safiullin. La leggenda balcanica va a caccia di riscatto dopo una parentesi nordamericana non brillante. Sconfitto sorprendentemente ad Indian Wells dal nostro Luca Nardi, il serbo ha poi preferito non disputare il Masters di Miami per rifiatare in vista della stagione sulla terra rossa europea.

L’ottavo di finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sarà il terzo match dalle 11.00 sul Court Ranier III dopo Khachanov-Medvedev e la prosecuzione di Rune-Nagal. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!