ATP Montecarlo 2024: ottimo esordio di Sinner, Sonego sfrutta l’occasione. Fuori Rublev, avanti Medvedev e Tsitsipas

Buona, anzi buonissima, la prima sul rosso di Jannik Sinner. Il numero due del mondo domina all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo l’americano Sebastian Korda con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e un quarto di gioco ed ora affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, che aveva già staccato il biglietto per gli ottavi nella giornata di ieri con il successo sul croato Borna Coric.

Una giornata decisamente positiva per il tennis italiano, visto Lorenzo Sonego sfrutta al meglio l’occasione e vola anche lui agli ottavi di finale. Ripescato come lucky loser per il ritiro di Alcaraz, il piemontese, proiettato già anche al secondo turno, ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime in due combattuti set per 6-4 7-5, riuscendo a fare sua la sfida al sesto match point in un interminabile dodicesimo gioco. Per Sonego ora la difficile sfida con il francese Ugo Humbert, che ha sconfitto in due set il cinese Zhinzhen Zhang con il punteggio di 6-1 6-4.

Il torneo di Montecarlo perde il campione dell’anno passato. Continua il momento negativo di Andrey Rublev, che cede con un duplice 6-4 a sorpresa all’australiano Alexei Popyrin. Ci sarà dunque un derby aussie agli ottavi, visto che l’avversario di Popyrin sarà il connazionale Alex de Minaur, che ha vinto in rimonta sull’olandese Tallon Griekspoor per 2-6 6-2 6-3.

Un altro derby agli ottavi sarà quello russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov. Buona la prima per il numero quattro del mondo, che ha superato il francese Gael Monfils per 6-2 6-4, mentre Khachanov è uscito vincitore da una sfida tirata con l’argentino Francisco Cerundolo per 4-6 6-4 6-3.

Si qualifica per gli ottavi, dove affronterà Alexander Zverev, anche Stefanos Tsitsipas. Il greco ha passeggiato contro un Tomas Martin Etcheverry non assolutamente in condizione di giocare (6-1 6-0). Passano il turno e si affronteranno il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz, che hanno sconfitto rispettivamente il cileno Tabilo (6-2 6-4) e lo spagnolo Bautista Agut (7-5 7-6).

RISULTATI ATP MONTECARLO 2024 (10 APRILE)

De Minaur (Aus) b. Griekspoor (Ned) 2-6 6-2 6-3

Khachanov (Rus) b. Cerundolo (Arg) 4-6 6-4 6-3

Popyrin (Aus) b. Rublev (Rus) 6-4 6-4

Sonego (Ita) b. Auger-Aliassime (Can) 6-4 7-5

Sinner (Ita) b. Korda (Usa) 6-1 6-2

Humbert (Fra) b. Zhang (Chn) 6-1 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Etcheverry (Arg) 6-1 6-0

Hurkacz (Pol) b. Bautista Agut (Esp) 7-5 7-6

Medvedev (Rus) b. Monfils (Fra) 6-2 6-4

Ruud (Nor) b. Tabilo (Chi) 6-2 6-4

Dimitrov (Bul) – Kecmanovic (Srb) 6-4 2-1 interrotta

Rune (Den) – Nagal (Ind) 6-3 2-1 interrotta