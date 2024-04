Mountain Bike, la Coppa del Mondo scatta dal Brasile con assenze pesanti

Dopo sei mesi di stop, è l’ora di cominciare la Coppa del Mondo di mountain bike dal Brasile, in particolar modo da Mairipora. Sarà la prima volta che questa sede ospiterà un evento di Coppa del Mondo, visto che nell’ultima occasione che il circuito di Coppa del Mondo ha toccato il Paese sudamericano nel 2022 si andò a correre a Petropolis.

In Brasile sono i giorni del Carnevale, quindi l’atmosfera si preannuncia festosa e particolarmente accesa. Il percorso a Mairipora è progettato per favorire sorpassi e grande spettacolarità: so correrà nel Cross-country Olympic (XCO) e nel Cross-country Short Track (XCC).

Per quanto riguarda lo short track, le favorite principali al femminile sono l’austriaca Mona Mitterwallner e la francese Loana Lecomte che sono state grandi protagoniste anche nella scorsa annata.