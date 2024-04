Oggi, venerdì 26 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale. Scopriamo come vedere oggi in tv la MotoGP.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00

In MotoGP sarà già un day-1 importante, pensando all’ora delle Pre-Qualifiche. I centauri dovranno essere pronti a effettuare un time-attack convincente al fine di garantirsi un tempo nella top-10. Sarà questo l’obiettivo di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in particolare, chiamati a rispondere presente al cospetto di chi è leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac).

L’iberico, reduce dal consistente appuntamento di Austin (Stati Uniti), vorrà dare un seguito e guadagnare terreno in classifica generale. Pecco ed Enea, invece, vorranno far vedere di essere loro i riferimenti di Borgo Panigale. Curiosità su quanto sapranno fare poi gli iberici Maverick Vinales e Pedro Acosta, in grande evidenza negli States in sella all’Aprilia e alla GasGas.

Il venerdì del fine-settimana del GP di Spagna sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere e le Pre-Qualifiche di MotoGP di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 26 aprile

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

MOTOGP OGGI IN TV: LA GUIDA SKY E TV8

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì di Jerez de la Frontera. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere e le Pre-qualifche di MotoGP di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento spagnolo potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere e delle Pre-qualifiche di MotoGP odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Venerdì 26 aprile

Non è prevista la copertura della prima giornata di prove libere.