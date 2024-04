MotoGP, scatta il weekend di Jerez. Gli spagnoli vogliono dettare legge in casa, Bagnaia per la riscossa

Siamo solamente al quarto appuntamento del Motomondiale 2024, ma il fine settimana del Gran Premio di Spagna avrà già un valore specifico molto importante. La gara in terra di Andalusia, infatti, potrebbe già aprire scenari interessanti e altri che, fino a pochissimo tempo fa, potevano sembrare lontanissimi. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

La giornata odierna sulla pista di Jerez de la Frontera per la classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con il primo turno di prove libere da 45 minuti che darà moto a team e piloti di saggiare il tracciato andaluso. Quindi, alle ore 15.00, vivremo i sessanta minuti delle pre-qualifiche che andranno a comporre la top10 che eviterà la Q1 nelle qualifiche di domani.

Arriviamo alla tappa iberica con Jorge Martin al comando della classifica generale. In caso di ulteriore weekend da protagonista, il portacolori del team Ducati Pramac potrebbe davvero piazzare la prima fuga stagionale, vantando già 21 lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini, a sua volta a caccia di conferme. Gli spunti di interesse sono infiniti. Da Maverick Vinales che proverà a ripetere il fine settimana perfetto di Austin, passando per un Pedro Acosta pronto di nuovo a stupire e Marc Marquez che cercherà la zampata in casa.

Ma, oggettivamente, la grande domanda sarà: “Pecco Bagnaia tornerà ai suoi livelli”? Il due-volte campione del mondo, dopo i weekend di Portimao e Austin, non propriamente scintillanti, è alla caccia della riscossa, su una pista nella quale spesso ha saputo fare la differenza. Per il portacolori del team Ducati Factory c’è la necessità di invertire un trend negativo. Urge una scossa, sin dalla prima sessione di oggi, per non complicare ulteriormente la situazione.