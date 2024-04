MotoGP, Maverick Viñales: “Pole frutto di un lavoro portato avanti da Portimao. Sprint? Proverò a partire forte”

Un fantastico Maverick Viñales polverizza il record della pista fatto segnare ieri da Jorge Martin e si prende per dispersione la pole position del Gran Premio delle Americhe ad Austin. Lo spagnolo dell’Aprilia ha fatto un giro perfetto in ogni sua componente, non sbagliando praticamente niente e infliggendo grandi distacchi a tutta la concorrenza, non avendo neanche Martin come rivale, visto che il vice-campione del mondo in carica è caduto due volte.

Queste le parole dell’iberico dopo questa fantastica qualifica al parco chiuso: “Dall’anno scorso dal Qatar abbiamo trovato il giusto assetto per la moto in qualifica e riesco ad essere molto a mio agio e a fare giri fantastici come questo, è frutto di un lavoro che portiamo avanti da Portimao. Dobbiamo continuare a spingere, questa è la strada che ci può portare ad avere sempre più fiducia nella moto e a fare grandi risultati”.

Sulla pista e sulla gara di questa sera: “Penso che questa pista aiuti anche il mio stile di guida che comunque è efficace da Portimao, spero di andare avanti così. La Sprint? Cercherò di prendere un vantaggio subito, di prendere margine e poi come va va“.