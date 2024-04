MotoGP, Marc Marquez: “Una gara importante per me, lotterò fino alla fine con tutti”

Una gara emozionante e palpitante. Il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, è stato di Francesco Bagnaia. Al termine di un confronto rusticano con lo spagnolo Marc Marquez, Pecco si è imposto con 0.372 di margine sull’asso nativo di Cervera e 3.903 su Marco Bezzecchi. Un GP nel quale c’è stato l’errore importante del leader del campionato, Jorge Martin.

Ci ha provato fino alla fine Marc a mettere pressione a Bagnaia, azzardando un sorpasso in curva-10 a cinque giri dalla fine, ma oggi il piemontese aveva il fuoco dentro e voleva assolutamente prendersi il successo “scacciacrisi”, dopo la caduta di ieri nella Sprint Race e le polemiche con Brad Binder. La domenica andalusa dunque è stata quella della rivalsa per Pecco, ma anche quella di Marquez, caduto anch’egli ieri, e desideroso di dimostrare il proprio valore.

Marc, infatti, aveva vissuto nel 2020 il momento più drammatico della propria carriera proprio a Jerez nel 2020 e questo risultato è speciale anche per questo per l’iberico: “È stata una gara molto importante. Ero un po’ rigido per la caduta di ieri, poi c’era la velocità di lottare con Pecco. È un po’ come i vecchi tempi, è il bello delle corse. Io ho cercato di passarlo e lui è stato fortissimo. Sono contento per questo podio, lotterò fino alla fine, a prescindere dal passato“.

Bagnaia con questo risultato si è portato così a -17 da Martin, in seconda posizione, mentre Marc Marquez è sesto a -32. Per il pilota nostrano è anche il terzo successo consecutivo in Andalusia, nonostante uno start dalla terza fila.