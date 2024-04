MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non avevo grip e la moto vibrava. Ero un secondo più lento di stamattina”

Francesco Bagnaia ha vissuto un sabato davvero grigio in Texas. Il due-volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre l’ottava posizione nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas

Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a un eccellente Maverick Vinales che vince con 2.2 secondi di margine su Marc Marquez e 4.3 su Jorge Martin che completa un podio tutto spagnolo. Quarto Pedro Acosta a 6.4 davanti a Aleix Espargarò a 6.6. Sesto Enea Bastianini a 8.6 davanti a Jack Miller settimo a 9.2 davanti proprio a Francesco Bagnaia solamente ottavo a 9.3.

Dopo la Sprint Race il pilota del team Ducati Factory ha raccontato quanto accaduto nella pista texana ai microfoni di Sky Sport: “La mia Sprint Race si può riassumere in mancanza di grip assieme a vibrazioni. In poche parole tutto quello che mi ero immaginato non si è avverato. Fino a stamattina tutto andava alla grande. Avevo fatto il miglior tempo nella FP2, invece in gara giravo 1.0-1.2 secondi più lento. Non avevo modo di spingere e sentivo vibrazioni. Tutto davvero strano”.

Una gara che si è complicata sin dallo spegnimento dei semafori per il campione del mondo: “In partenza ho spinnato e dietro la moto ha iniziato a scivolare. Subito ho perso 3-4 posizioni, quindi arrivato in curva 1 ho evitato Jack Miller e ne ho perse altrettante. Trovarsi nella pancia del gruppo complica tutti gli scenari. Domani? Non toccheremo niente. Il feeling oggi era così pessimo che non era una questione di setting. Cambiando la gomma andrà tutto bene”.