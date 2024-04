MotoGP, Fabio Quartararo: “Il rinnovo? Decisione non semplice legata più al futuro che al presente”

Non senza sorprese, Fabio Quartararo ha deciso di rimanere nella scuderia Yamaha. Nei giorni scorsi Il pilota francese infatti ha firmato il rinnovo con la scuderia giapponese, lasciando di stucco pubblico e addetti ai lavori, convinti di una sua partenza. Come normale che sia proprio questo argomento si è rivelato uno dei topic principali della conferenza stampa del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di Austin (Texas).

Il nativo di Nizza in prima battuta ha ammesso di avere avuto colloqui anche con altri team: “Ho parlato con diversi costruttori – ha detto Quartararo – la decisione non è stata semplice però in Portogallo abbiamo avuto un ottimo meeting con Yamaha per parlare del progetto. Dal 2025 al 2026 ci sono diverse cose, arriveranno nuove persone. La decisione l’ho presa lì“.

Quartararo ha poi proseguito: “Quest’anno non mi sono lamentato, ho descritto la realtà. Il progetto guarda più al futuro che al presente: ci vorrà del tempo, l’anno scorso mi sono lamentato tanto ma, quest’anno, da quando Yamaha ha cambiato mentalità nel modo di lavorare non è più successo. Certo siamo ancora indietro, servirà tempo“.

In ultimo il transalpino ha aggiunto: “Tante informazioni mi hanno convinto a restare. Quello che mi ha fatto decidere è soprattutto il modo di cambiare il nostro metodo di lavoro. E poi ci sono progetti confidenziali enormi: Yamaha investirà tantissimo in questo progetto. Volevano davvero tenermi. Quest’anno non sarà semplice, ma già da metà stagione vedremo dei progressi. E spero che già l’anno prossimo potremmo lottare per posizioni di vertice“