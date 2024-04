MotoGP, Marc Marquez: “Firmerei per il podio ad Austin”

Marc Marquez è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, lo spagnolo ha numeri molto importanti. Sul tracciato statunitense il suo rendimento nello storico è a dir poco impressionante: su 9 gare disputate ha conquistato 7 vittorie, di cui 6 consecutive, 7 pole-position e 7 giri veloci.

Non è un caso che Marc venga soprannominato “Re del Texas”: “La maggior parte delle curve sono a sinistra e questo si adatta molto al mio stile di guida. Qui ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP“, ha sottolineato in conferenza stampa Marquez. “Ci sono ancora 4-5 piloti più forti di me. Firmerei per il podio, prima della vittoria deve arrivare il podio…“, ha aggiunto l’asso nativo di Cervera.

Parlando del suo processo di adattamento alla Ducati del Team Gresini, ha precisato: “È una moto molto diversa da Honda. Nelle curve stop&go la Honda va forte e qui Rins ha vinto nel 2023. Vediamo con Ducati: il mio obiettivo è essere scorrevole su questa pista. Per ora nelle gare lunghe non siamo nemmeno riusciti a lottare per il podio“.

In conclusione, l’iberico ha commentato l’acquisizione dei diritti della MotoGP da parte di Liberty Media, colosso a capo della F1: “È una grande notizia. L’obiettivo è arrivare alla generazione più giovane, magari grandi nomi, come successo in passato con Valentino (Rossi, ndr), possono arrivare di più alle persone“.