MotoGP, scatta il fine settimana di Austin con Pecco Bagnaia chiamato subito a rispondere

Dopo due settimane di riposo, torna in scena il Motomondiale. La classe regina si prepara per dare il via al suo terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, ovvero il Gran Premio delle Americhe. Si gareggerà, come ormai tradizione, sullo splendido COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) per una tappa di capitale importanza.

Nella giornata odierna si partirà con le prime due sessioni, una di prove libere e una di pre-qualifiche, che inizieranno a dirci qualcosa di più chiaro sui reali valori in pista. I lavori in pista prenderanno il via alle ore 17.45 italiane (le ore 10.45 texane) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 22.00 si tornerà in azione con 60 minuti subito decisivi.

Il sorvegliato speciale numero uno non potrà che essere Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, è reduce dal pesante “zero” di Portimao (con il celebre contatto con Marc Marquez) e deve scuotersi sulla pista nella quale un anno fa gettò alle ortiche una vittoria che sembrava già cosa fatta. Jorge Martin sembra già prontissimo a spingere al massimo, come ha dimostrato anche in Portogallo e non vuole assolutamente fermarsi.

Starà a “Pecco”, quindi, rispondere subito presente per non far scappare il suo rivale numero uno. Attorno al loro duello gli spunti non mancheranno. Enea Bastianini vuole ribadire di essere tornato a battagliare per il titolo, quindi attenzione ovviamente a Marc Marquez, spesso dominatore su questo tracciato. KTM, Aprilia e Yamaha vogliono inserirsi nella lotta. In poche parole sin da oggi vivremo un weekend texano assolutamente emozionante.