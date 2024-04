MotoGP, a che ora le prove libere del GP delle Americhe 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Domani, venerdì 12 aprile, comincerà ufficialmente il weekend di gara del Gran Premio delle Americhe 2024, valevole come terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il COTA di Austin promette come di consueto grande spettacolo soprattutto in MotoGP, con tanti possibili candidati al podio e diverse incognite anche in ottica vittoria.

Difficile indicare un singolo favorito alla vigilia, ma Ducati è sempre il punto di riferimento davanti a KTM e Aprilia. Ambizioni importanti dunque per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, il vincitore del GP texano del 2022 Enea Bastianini, il leader della generale Jorge Martin e l’otto volte iridato Marc Marquez, specialista assoluto del circuito statunitense con 7 successi in carriera su 9 partecipazioni.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP AMERICHE MOTOGP 2024

Venerdì 12 aprile

Ore 16.00 Prove libere 1 Moto3 a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 16.50 Prove libere 1 Moto2 a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 17.45 Prove libere 1 MotoGP a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 20.15 Prove libere 2 Moto3 a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 21.05 Prove libere 2 Moto2 a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 22.00 Pre-qualifiche MotoGP a Austin (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; Sky Sport Uno trasmetterà invece le FP2 di Moto3 e Moto2, oltre alle pre-qualifiche di MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).