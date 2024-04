MotoGP, Enea Bastianini: “Un podio importante, nella seconda parte di gara ho cambiato marcia”

Enea Bastianini non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il portacolori del team Ducati Factory ha vissuto una domenica da protagonista, centrando conferme importanti.

La vittoria è andata a Maverick Vinales con 1.7 secondi di margine su Pedro Acosta, mentre è terzo proprio Enea Bastianini a 2.7. Quarta posizione per Jorge Martin a 4.6, quindi quinto uno spento Francesco Bagnaia a 7.3. Sesto Fabio Di Giannantonio a 9.9, ottavo Marco Bezzecchi a 13.3 quindi nono Brad Binder a 14.9 davanti a Raul Fernandez a 16.6.

Al termine della gara texana il pilota nativo di Rimini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso di poter essere contento del weekend che ho completato. Correre qui è sempre bellissimo. La partenza è stata incredibile, poi ho perso qualche posizione. Verso metà gara ho deciso di alzare il ritmo e sono riuscito ad avvicinarmi al gruppo di testa. Sono molto contento del risultato anche perchè la moto va nella mia direzione in ingresso curva e in staccata, meglio della GP23″.

Il portacolori del team Ducati prosegue nella sua analisi: “Volevo una prima parte di gara di livello, ma ho perso posizioni. Ho faticato un po’ all’anteriore ma nella seconda parte di gara, il mio punto preferito, sono tornato. Mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene lo stesso. Questa pista chiede molto a livello fisico e non è semplice per nessuno. Vinales ne aveva più di tutti e lo ha dimostrato. Io ho lavorato bene e ho una base buona per fare bene dappertutto. Mi serve solo maggiore continuità”.