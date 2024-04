MotoGP, Enea Bastianini archivia i test di Jerez in maniera positiva: “Provate nuove soluzioni, tutte ok”

Conclude al nono posto Enea Bastianini i test di Jerez de la Frontera. Laddove ieri si è disputato il Gran Premio di Spagna, oggi si è svolto il primo giorno di test nel corso della stagione della MotoGP, con il pilota del team Ducati Factory che ha lavorato su più piani sulla sua GP24.

Il miglior tempo dei test porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:36.405 con 87 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 122 su Franco Morbidelli. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a 184 millesimi, quinto Marc Marquez a 232, quindi sesto Brad Binder a 234.

Settimo crono per Aleix Espargarò a 339 millesimi, ottavo per Alex Marquez a 371, mentre è nono proprio Enea Bastianini a 387 millesimi (66 giri completati) quindi decimo Jorge Martin a 488 a braccetto con Pedro Acosta.

Enea Bastianini analizza la sua giornata al sito ufficiale del team Ducati: “Oggi è stata una giornata importante per noi. Non è iniziata facilmente, in quanto ho commesso un errore e sono caduto in curva 7 dopo appena un’ora di test. Ho però ripreso subito confidenza con la moto. Abbiamo provato alcune nuove soluzioni e mi sono piaciute in maniera particolare. Il mio ritmo nel corso della giornata è migliorato giro dopo giro e sono riuscito a mantenere una buona costanza di rendimento. Ora posso anche frenare forte, quindi sono molto contento di come sono andate le cose”.