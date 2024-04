MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Molto contento dei test di Jerez. Il miglior tempo? Non era nei piani”

Un lunedì davvero da incorniciare per Fabio Di Giannantonio. Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46 ha realizzato il miglior tempo dei test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera e, di pari passo, ha provato diverse novità sulla sua GP23 che, a quanto pare, sono andate nella giusta direzione. Dopo un inizio di campionato con qualche alto e basso, il pilota romano sembra avere ingranato la marcia giusta.

Il miglior tempo dei test, come detto, lo ha messo a segno proprio Fabio Di Giannantonio in 1:36.405 (a lato di 71 giri totalizzati) e 87 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 122 su Franco Morbidelli. Quarto tempo per Francesco “Pecco” Bagnaia a 184 millesimi, quinto Marc Marquez a 232, quindi sesto Brad Binder a 234. Settimo crono per Aleix Espargarò a 339 millesimi, ottavo per Alex Marquez a 371, mentre è nono Enea Bastianini a 387 quindi decimo Jorge Martin a 488 a braccetto con Pedro Acosta.

Al termine del lavoro in pista, Fabio Di Giannantonio ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento. Ho vissuto i test con più novità da provare della mia vita. Abbiamo lavorato tanto e sono contento perchè ora abbiamo chiaro quello che ci serve per migliorare la moto”.

Il pilota romano entra nello specifico: “Avevamo la necessità di sistemare la brutalità della GP23 in fatto di potenza. Inoltre volevamo migliorare l’entrata in curva. Come si è visto in questo inizio di stagione faccio fatica, con la velocità che porto in curva, a fermare bene la moto”.

Ultima battuta sul miglior tempo messo a segno nella sessione odierna: “Non cercavamo il time attack per cui sono molto contento di questa prestazione. Diciamo che ho sfruttato le gomme nuove, ma non era in programma il miglior tempo”.