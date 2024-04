MotoGP, Jorge Martin: “Non siamo partiti bene nei test di Jerez ma abbiamo migliorato la nostra base”

Una giornata con alti e bassi per Jorge Martin. Oggi sono andati in scena i test riservati alla MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) e il portacolori del team Ducati Pramac, da un lato ha provato nuove parti che hanno migliorato la sua GP24, dall’altro ha concluso la sua sessione finendo nella ghiaia della pista andalusa.

Il miglior tempo dei test porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:36.405 con 87 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 122 su Franco Morbidelli. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a 184 millesimi, quinto Marc Marquez a 232, quindi sesto Brad Binder a 234. Settimo crono per Aleix Espargarò a 339 millesimi, ottavo per Alex Marquez a 371, mentre è nono Enea Bastianini a 387 millesimi quindi decimo proprio Jorge Martin a 488 a braccetto con Pedro Acosta.

Al termine dei test di Jerez de la Frontera, il pilota del team Ducati Pramac ha analizzato quanto fatto in pista: “Non siamo partiti bene – ammette al sito ufficiale della MotoGP – ma nel complesso abbiamo svolto un buon lavoro. Ci siamo portati in avanti rispetto a dove eravamo e contiamo di avere ora a disposizione qualcosa per le prossime gare”.

Il nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “Abbiamo migliorato la nostra base e penso che abbiamo risolto il problema delle vibrazioni. Nella giornata odierna abbiamo provato diverse parti nuove, peccato per la caduta finale. Nel complesso posso dire che ho avuto una buona prestazione e un buon passo”.